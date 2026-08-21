Repas de Vendanges Château Haut-Lagrange Léognan

Informations pratiques

Léognan

Repas de Vendanges

Château Haut-Lagrange 89 Avenue de la Brède Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:30:00

fin : 2026-09-05 15:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Les vendanges approchent, et nous aimerions les partager avec vous.

Le samedi 5 septembre, passez une matinée à nos côtés, de la vigne jusqu’aux premières cuves, avec Ghislain, notre vigneron. La matinée se terminera à table, autour d’un déjeuner de vendanges partagé ensemble. .

Château Haut-Lagrange 89 Avenue de la Brède Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 09 93 contact@hautlagrange.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas de Vendanges

L’événement Repas de Vendanges Léognan a été mis à jour le 2026-08-21 par Sud Bordeaux Tourisme