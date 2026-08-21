Repas de Vendanges Château Haut-Lagrange Léognan
samedi 5 septembre 2026 · Château Haut-Lagrange · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Repas de Vendanges
Château Haut-Lagrange 89 Avenue de la Brède Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-05 15:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Les vendanges approchent, et nous aimerions les partager avec vous.
Le samedi 5 septembre, passez une matinée à nos côtés, de la vigne jusqu’aux premières cuves, avec Ghislain, notre vigneron. La matinée se terminera à table, autour d’un déjeuner de vendanges partagé ensemble. .
Château Haut-Lagrange 89 Avenue de la Brède Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 09 93 contact@hautlagrange.com
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English : Repas de Vendanges
L’événement Repas de Vendanges Léognan a été mis à jour le 2026-08-21 par Sud Bordeaux Tourisme
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