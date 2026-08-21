Repas des aînés de la commune Montaigu-le-Blin
dimanche 4 octobre 2026 · Montaigu-le-Blin
Informations pratiques
Montaigu-le-Blin
Repas des aînés de la commune
Le bourg Montaigu-le-Blin Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Repas des aînés de la commune organisé par le CCAS à la salle des fêtes de Montaigu-le-Blin
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Le bourg Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 70 38 rene.rimoux@orange.fr
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English :
Luncheon for the town’s seniors, organized by the CCAS at the Montaigu-le-Blin community hall
L’événement Repas des aînés de la commune Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire
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