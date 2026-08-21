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AGENDA · Montaigu-le-Blin

Repas des aînés de la commune Montaigu-le-Blin

dimanche 4 octobre 2026 · Montaigu-le-Blin

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Adresse
Le bourg
Ville
03150 Montaigu-le-Blin
Département
Allier
Tarif

Montaigu-le-Blin

Repas des aînés de la commune

Le bourg Montaigu-le-Blin Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Repas des aînés de la commune organisé par le CCAS à la salle des fêtes de Montaigu-le-Blin
  .

Le bourg Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 70 38  rene.rimoux@orange.fr

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English :

Luncheon for the town’s seniors, organized by the CCAS at the Montaigu-le-Blin community hall

L’événement Repas des aînés de la commune Montaigu-le-Blin a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

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