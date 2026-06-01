Repas des Cazalèdes La Bastide-Pradines
Repas des Cazalèdes La Bastide-Pradines samedi 20 juin 2026.
La Bastide-Pradines
Repas des Cazalèdes
La Bastide-Pradines Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Préparez-vous pour une journée festive et conviviale organisée par Bastidol Animation
Au menu
Apéro
Aligot saucisse ou jambon braisé
Buvette & restauration sur place
Brasero Tombola Jeux en bois
Ambiance musicale et bonne humeur garanties ! Venez partager un bon moment en famille ou entre amis autour d’un repas gourmand et d’animations pour tous
Pensez à partager et à inviter du monde ! 10 .
La Bastide-Pradines 12490 Aveyron Occitanie yorickfraisse@gmail.com
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English :
Get ready for a festive and convivial day organized by Bastidol Animation
L’événement Repas des Cazalèdes La Bastide-Pradines a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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