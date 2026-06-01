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Repas des Cazalèdes La Bastide-Pradines

Repas des Cazalèdes La Bastide-Pradines

Repas des Cazalèdes La Bastide-Pradines samedi 20 juin 2026.

Ville : 12490 La Bastide-Pradines

Département : Aveyron

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif Repas

La Bastide-Pradines

Repas des Cazalèdes

La Bastide-Pradines Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Préparez-vous pour une journée festive et conviviale organisée par Bastidol Animation
Au menu
Apéro
Aligot saucisse ou jambon braisé

Buvette & restauration sur place
Brasero Tombola Jeux en bois
Ambiance musicale et bonne humeur garanties ! Venez partager un bon moment en famille ou entre amis autour d’un repas gourmand et d’animations pour tous
Pensez à partager et à inviter du monde ! 10  .

La Bastide-Pradines 12490 Aveyron Occitanie   yorickfraisse@gmail.com

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English :

Get ready for a festive and convivial day organized by Bastidol Animation

L’événement Repas des Cazalèdes La Bastide-Pradines a été mis à jour le 2026-06-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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