Repas des chasseurs Grézet-Cavagnan
Repas des chasseurs Grézet-Cavagnan dimanche 31 mai 2026.
Grézet-Cavagnan
Repas des chasseurs
Salle des fêtes Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 12:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Apéritif, assiette de crudités, civet de chevreuil, sanglier barbecue/haricots verts, salade, fromage, dessert, vin rouge et rosé en carafe, eau, café.
Apportez vos couverts
Ouvert à tous
Réservation avant le 24 mai .
Salle des fêtes Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 06 36 07
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English : Repas des chasseurs
L’événement Repas des chasseurs Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne