Grézet-Cavagnan

Repas des chasseurs

Salle des fêtes Grézet-Cavagnan Lot-et-Garonne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 12:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Apéritif, assiette de crudités, civet de chevreuil, sanglier barbecue/haricots verts, salade, fromage, dessert, vin rouge et rosé en carafe, eau, café.

Apportez vos couverts

Ouvert à tous

Réservation avant le 24 mai .

Salle des fêtes Grézet-Cavagnan 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 06 36 07

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English : Repas des chasseurs

L’événement Repas des chasseurs Grézet-Cavagnan a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne