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Repas des chasseurs Route de Cocumont Poussignac

Repas des chasseurs Route de Cocumont Poussignac

Repas des chasseurs Route de Cocumont Poussignac dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Route de Cocumont

Adresse : Centre de loisirs

Ville : 47700 Poussignac

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Gratuit

Poussignac

Repas des chasseurs

Route de Cocumont Centre de loisirs Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Ouvert à tous.
Apéritif offert.
menu potage, pâté, assiette de poisson, civet de biche, gigot de biche grillé à la plancha et ses légumes, salade-fromage, tarte aux fruits découverte, vin compris, café-digestif   .

Route de Cocumont Centre de loisirs Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 93 03 11 

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English : Repas des chasseurs

L’événement Repas des chasseurs Poussignac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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