Repas des chasseurs Route de Cocumont Poussignac

Poussignac

Repas des chasseurs

Route de Cocumont Centre de loisirs Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Ouvert à tous.

Apéritif offert.

menu potage, pâté, assiette de poisson, civet de biche, gigot de biche grillé à la plancha et ses légumes, salade-fromage, tarte aux fruits découverte, vin compris, café-digestif .

Route de Cocumont Centre de loisirs Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 93 03 11

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English : Repas des chasseurs

L’événement Repas des chasseurs Poussignac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne