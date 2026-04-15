Repas des chasseurs Route de Cocumont Poussignac
Repas des chasseurs Route de Cocumont Poussignac dimanche 3 mai 2026.
Poussignac
Repas des chasseurs
Route de Cocumont Centre de loisirs Poussignac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Ouvert à tous.
Apéritif offert.
menu potage, pâté, assiette de poisson, civet de biche, gigot de biche grillé à la plancha et ses légumes, salade-fromage, tarte aux fruits découverte, vin compris, café-digestif .
Route de Cocumont Centre de loisirs Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 93 03 11
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English : Repas des chasseurs
L’événement Repas des chasseurs Poussignac a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Coteaux et Landes de Gascogne