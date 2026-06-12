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Repas des vacances des Retraités de Bertoglio Parc Bertoglio Lambesc

Repas des vacances des Retraités de Bertoglio Parc Bertoglio Lambesc jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Parc Bertoglio

Adresse : 5 Avenue De la Résistance

Ville : 13410 Lambesc

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 30 30 30

Lambesc

Repas des vacances des Retraités de Bertoglio

Jeudi 9 juillet 2026 à partir de 12h. Parc Bertoglio 5 Avenue De la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 12:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Pour le début des vacances scolaires, retrouvons-nous à l’ombre du parc Bertoglio pour déguster des gigots d’agneaux cuits à la broche avec divers légumes.
Ce repas débutera par un copieux apéritif et sera suivi des traditionnels fromage, salade et dessert.

Pour clôturer cette après-midi, plusieurs parties de pétanques et de cartes seront organisées pour le bonheur de tous.

Public les membres de l’association, leurs familles et amis   .

Parc Bertoglio 5 Avenue De la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 12 38 29 

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English :

For the start of the school vacations, let’s get together in the shade of Bertoglio Park to enjoy spit-roasted leg of lamb with a variety of vegetables.

L’événement Repas des vacances des Retraités de Bertoglio Lambesc a été mis à jour le 2026-06-09 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

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