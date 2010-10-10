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Afterwork jazz & swing au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc

Afterwork jazz & swing au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Château de Calavon

Adresse : 12 Avenue de Badonviller

Ville : 13410 Lambesc

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 10

Lambesc

Afterwork jazz & swing au Château de Calavon

Jeudi 9 juillet 2026 de 18h30 à 21h30. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 21:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Le rendez-vous de l’été au Château de Calavon !
Dès 18h30
Musique jazz & swing avec Vendanges Tardives
Rendez-vous dans la cour du Domaine en plein coeur de la vieille ville
12 avenue de Badvonviller, Lambesc seulement 20 minutes d’Aix-en-Provence

Au menu des festivités
Dégustation de vins BIO du Château de Calavon
Produits locaux Tartinades caviar d’aubergine, tapenade, pois chiches, charcuterie & fromages
Musique dès 18h45

Entrée 10 €, inclus un verre de vin bio de Château de Calavon
Les places sont limitées, réservez dès maintenant.
À très bientôt !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.   .

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37 

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English :

The summer rendezvous at Château de Calavon!

L’événement Afterwork jazz & swing au Château de Calavon Lambesc a été mis à jour le 2026-06-18 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

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