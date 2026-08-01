Festine des cigales place des Etats-généraux Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Festine des cigales

Mardi 11 août 2026 à partir de 20h. place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

La Festine des Cigales, ce sont des stands de restauration, de la musique et beaucoup de convivialité au cœur de l’été !

Ambiance festive et restauration dès 20h.

Bal populaire avec l’Orchestre SOLARIS à partir de 21h. .

place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Festine des Cigales, it’s food stands, music and a lot of conviviality in the heart of summer!

L’événement Festine des cigales Lambesc a été mis à jour le 2026-07-27 par Maison du Tourisme de Lambesc