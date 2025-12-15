Ciné Seniors Chasse gardée 2 Place des Etats Généraux Lambesc

Ciné Seniors Chasse gardée 2

Mardi 20 janvier 2026 de 14h30 à 16h10. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-01-20 14:30:00

fin : 2026-01-20 16:10:00

2026-01-20

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors Chasse gardée 2 , une comédie d’Antonin Fourlon et Frédéric Forestier, avec Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili.

Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert.

La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge.

C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants.

Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre !

La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes…



Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr

This week at Ciné Seniors: Chasse gardée 2 , a comedy by Antonin Fourlon and Frédéric Forestier, starring Didier Bourdon, Camille Lou, Hakim Jemili.

