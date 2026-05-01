Repas de la Fête des Mères Foyer restaurant L’Oustalet Lambesc

Lambesc

Repas de la Fête des Mères

Mercredi 27 mai 2026 à partir de 12h. Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 14.3 – 14.3 – 14.3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 12:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Venez partager un repas festif avec ambiance musicale au foyer pour célébrer les Mamans.

Pensez à vous inscrire, directement au Foyer restaurant ou par téléphone. .

Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95

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English :

Come and share a festive meal with music in the foyer to celebrate Moms.

L’événement Repas de la Fête des Mères Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc