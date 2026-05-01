Repas de la Fête des Mères Foyer restaurant L’Oustalet Lambesc
Repas de la Fête des Mères Foyer restaurant L’Oustalet Lambesc mercredi 27 mai 2026.
Lambesc
Repas de la Fête des Mères
Mercredi 27 mai 2026 à partir de 12h. Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 14.3 – 14.3 – 14.3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 12:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Venez partager un repas festif avec ambiance musicale au foyer pour célébrer les Mamans.
Pensez à vous inscrire, directement au Foyer restaurant ou par téléphone. .
Foyer restaurant L’Oustalet 8 avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95
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English :
Come and share a festive meal with music in the foyer to celebrate Moms.
L’événement Repas de la Fête des Mères Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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