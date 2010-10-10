Afterwork pop au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc
Afterwork pop au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc jeudi 2 juillet 2026.
Lambesc
Afterwork pop au Château de Calavon
Jeudi 2 juillet 2026 de 18h30 à 21h30. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 21:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Le rendez-vous de l’été au Château de Calavon !
Dès 18h30
Musique pop & soul avec Jul’Ya
Rendez-vous dans la cour du Domaine en plein coeur de la vieille ville
Au menu des festivités
Dégustation de vins BIO du Château de Calavon
Produits locaux foodtruck Las Chachitas
Musique dès 18h45
Entrée 10 €, inclus un verre de vin bio de Château de Calavon
Les places sont limitées, réservez dès maintenant.
À très bientôt !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .
Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The summer rendezvous at Château de Calavon!
L’événement Afterwork pop au Château de Calavon Lambesc a été mis à jour le 2026-06-18 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)
- Stage Carnet de Voyage Maison de la Jeunesse et de la Culture Lambesc 22 juin 2026
- Feux de la Saint-Jean place des Etats-généraux Lambesc 23 juin 2026
- Afterwork musique hispanophone au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc 25 juin 2026
- Concert de fin d’année de l’Ecole de Musique Parc Bertoglio Lambesc 25 juin 2026
- Club des lecteurs Médiathèque Lambesc 27 juin 2026