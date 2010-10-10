Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Afterwork pop au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc

Afterwork pop au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc jeudi 2 juillet 2026.

Lieu : Château de Calavon

Adresse : 12 Avenue de Badonviller

Ville : 13410 Lambesc

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 2 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 10

Lambesc

Afterwork pop au Château de Calavon

Jeudi 2 juillet 2026 de 18h30 à 21h30. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 21:30:00

Date(s) :
2026-07-02

Le rendez-vous de l’été au Château de Calavon !
Dès 18h30
Musique pop & soul avec Jul’Ya
Rendez-vous dans la cour du Domaine en plein coeur de la vieille ville

Au menu des festivités
Dégustation de vins BIO du Château de Calavon
Produits locaux foodtruck Las Chachitas
Musique dès 18h45

Entrée 10 €, inclus un verre de vin bio de Château de Calavon
Les places sont limitées, réservez dès maintenant.
À très bientôt !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.   .

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The summer rendezvous at Château de Calavon!

L’événement Afterwork pop au Château de Calavon Lambesc a été mis à jour le 2026-06-18 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)