Feux de la Saint-Jean place des Etats-généraux Lambesc

Lambesc

Feux de la Saint-Jean

Mardi 23 juin 2026 de 19h à 0h. place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23 00:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Venez célébrer l’arrivée de l’été en Provence lors des traditionnels feux de la Saint-Jean !

Au programme

– Animation musicale dès 19h.

– Défilé aux lampions dans les rues du village et grand brasier avec LOU GALOUBET, à la tombée de la nuit.

– À partir de 22h bal populaire avec RAGN’SWING.



Buvette et restauration sur place. .

place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cofals.com@gmail.com

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English :

Come and celebrate the arrival of summer in Provence during the traditional Midsummer fires!

L’événement Feux de la Saint-Jean Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc