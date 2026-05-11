Feux de la Saint-Jean place des Etats-généraux Lambesc
Feux de la Saint-Jean place des Etats-généraux Lambesc mardi 23 juin 2026.
Lambesc
Feux de la Saint-Jean
Mardi 23 juin 2026 de 19h à 0h. place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23 00:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Venez célébrer l’arrivée de l’été en Provence lors des traditionnels feux de la Saint-Jean !
Au programme
– Animation musicale dès 19h.
– Défilé aux lampions dans les rues du village et grand brasier avec LOU GALOUBET, à la tombée de la nuit.
– À partir de 22h bal populaire avec RAGN’SWING.
Buvette et restauration sur place. .
place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cofals.com@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and celebrate the arrival of summer in Provence during the traditional Midsummer fires!
L’événement Feux de la Saint-Jean Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)
- Projection de Pour le meilleur et rencontre en visioconférence avec Philippe Croizon Place des Etats Généraux Lambesc 15 mai 2026
- Fête Foraine place des Etats-généraux Lambesc 16 mai 2026
- Journées nationales des moulins et du patrimoine meulier 6 boulevard de la République Lambesc 16 mai 2026
- VARIATION SUR UNE VOIX SALLE SÉVIGNÉ Lambesc 17 mai 2026
- Ciné Seniors Pour le meilleur Place des Etats Généraux Lambesc 19 mai 2026