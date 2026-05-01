Objectif zéro déchet COSEC Complexe sportif municipal Lambesc
Objectif zéro déchet COSEC Complexe sportif municipal Lambesc samedi 30 mai 2026.
Lambesc
Objectif zéro déchet
Samedi 30 mai 2026 de 9h à 12h. COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Ville de Lambesc organise une journée Objectif zéro déchet en lien avec la manifestation portée par la Région Nettoyons le Sud .
Cette opération de nettoyage s’inscrit dans une politique forte de lutte contre la pollution à travers plusieurs actions.
Sur la commune et en périphérie proche, des centaines de citoyens pourront, en respectant les mesures sanitaires en vigueur, nettoyer la Ville. En quelques heures, la Ville de Lambesc fait le pari de créer les conditions d’une prise de conscience globale notamment à destination de la jeunesse sur la préservation de notre environnement.
Les inscriptions se feront directement en ligne. .
COSEC Complexe sportif municipal 1 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The town of Lambesc is organizing a Target Zero Waste day in conjunction with the regional Clean Up the South event.
L’événement Objectif zéro déchet Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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