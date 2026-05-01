Randonnée pédestre-Quiz dans les collines de Lambesc Parking de l’ancien Ball-trap Lambesc
Randonnée pédestre-Quiz dans les collines de Lambesc Parking de l’ancien Ball-trap Lambesc dimanche 10 mai 2026.
Lambesc
Randonnée pédestre-Quiz dans les collines de Lambesc
Dimanche 10 mai 2026 à partir de 10h30. Parking de l’ancien Ball-trap Chemin de Sufferchoix Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Une randonnée familiale (ne convient pas aux poussettes) jalonnée de panneaux questions quiz, pour la plus grande joie des jeunes et moins jeunes !
Durée de la marche environ 2h et environ 1h de pique-nique. Pot de l’amitié offert. Réponses au quiz à la fin du pique-nique.
Plus d’infos sur la page Facebook Solidarité Enfants Sri Lanka .
Parking de l’ancien Ball-trap Chemin de Sufferchoix Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A family hike (not suitable for baby carriages) with quiz panels for the enjoyment of young and old alike!
L’événement Randonnée pédestre-Quiz dans les collines de Lambesc Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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