Marché Africain Place des Etats-Généraux Lambesc

Lambesc

Marché Africain

Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 20h. Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Pour cette nouvelle édition du Marché Africain l’association LIBERE TON GENIE POUR L’AFRIQUE attend les visiteurs de cette exposition-vente, désormais incontournable, avec de nombreux objets d’art et d’artisanat du Burkina Faso.

Objets touaregs en cuir et bijoux en argent, statuettes en bronze et en bois, objets d’art contemporain en matières recyclées et réemployées, batiks, peintures, beurre de karité pur… sont proposés dans le cadre d’un commerce équitable et solidaire pour financer les projets que l’association réalise au profit des populations de 25 villages de brousse (aide aux écoles et dispensaires, forages, …). .

Place des Etats-Généraux Boulevard de la République Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 19 64 41 ltgafrique@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this new edition of the African Market, the association LIBERE TON GENIE POUR L’AFRIQUE is looking forward to welcoming visitors to this now unmissable exhibition-sale, featuring a wide range of arts and crafts from Burkina Faso.

L’événement Marché Africain Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc