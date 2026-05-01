Ciné Seniors Le crime du 3e étage Place des Etats Généraux Lambesc

Lambesc

Ciné Seniors Le crime du 3e étage

Mardi 5 mai 2026 de 14h30 à 16h15. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:30:00

fin : 2026-05-05 16:15:00

Date(s) :

2026-05-05

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors Le crime du 3e étage , une comédie dramatique de Rémi Bezançon, avec Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne.

Synopsis



Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ?

Son mari, François, écrivain de romans historico-policiers un peu désuets, est d’abord sceptique face à l’obsession de Colette pour ce prétendu crime.

Il se laisse cependant embarquer dans cette enquête rocambolesque, et, à mesure que les indices s’accumulent et que le mystère s’épaissit, ce couple ordinaire se transforme en duo de détectives hors pair.

Alors, y a-t-il vraiment eu un crime au 3 e étage ?!



© Allocine .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr

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English :

This week at Ciné Seniors: Le crime du 3e étage , a comedy-drama by Rémi Bezançon, with Gilles Lellouche, Laetitia Casta, Guillaume Gallienne.

L’événement Ciné Seniors Le crime du 3e étage Lambesc a été mis à jour le 2026-04-20 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc