Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Lambesc
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Lambesc vendredi 8 mai 2026.
Lambesc
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Vendredi 8 mai 2026 à partir de 10h45. Place des Héros et Martyrs de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:45:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Rassemblement à 10h45 sur la Place Héros et Martyrs puis défilé jusqu’à la Place du Parage.
Discours, dépôt de gerbe et vin d’honneur. .
Place des Héros et Martyrs de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr
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English :
Gathering at 10:45 a.m. at Place Héros et Martyrs, then parade to Place du Parage.
L’événement Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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