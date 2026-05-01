Lambesc

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 10h45. Place des Héros et Martyrs de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:45:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Rassemblement à 10h45 sur la Place Héros et Martyrs puis défilé jusqu’à la Place du Parage.

Discours, dépôt de gerbe et vin d’honneur. .

Place des Héros et Martyrs de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

Gathering at 10:45 a.m. at Place Héros et Martyrs, then parade to Place du Parage.

L’événement Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc