Masters Class de Beaudoux et mini-concerts Espace Beaudoux Lambesc

Lambesc

Masters Class de Beaudoux et mini-concerts

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 18h. Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Les élèves de la classe de batterie, même débutants, de l’École de Musique Municipale, vont donner un court concert et montrer leur travail.

Leur professeur, Patrick Bellanca, présentera cet instrument au cours d’une démo et répondra aux questions techniques de la pratique de l’instrument.

Un espace musical d’1h/1h15, ludique et pédagogique, où les élèves ont la possibilité de se produire en public, et où le public peut également échanger. Chacun peut (re)découvrir la pratique d’un instrument autrement et pourquoi pas créer de l’émulation. .

Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur directionecoledemusique@lambesc.fr

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English :

Students from the drumming class at the École de Musique Municipale, even beginners, will be giving a short concert and showing off their work.

L’événement Masters Class de Beaudoux et mini-concerts Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc