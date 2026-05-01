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Loto de printemps avenue de Verdun Lambesc

Loto de printemps avenue de Verdun Lambesc dimanche 10 mai 2026.

Lieu : avenue de Verdun

Adresse : Salle Georges Brassens

Ville : 13410 Lambesc

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Lambesc

Loto de printemps

Dimanche 10 mai 2026 à partir de 15h. avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 15:00:00
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Loto de printemps proposé par Les Amis du Vieux Lambesc
Dans la tradition des manifestations des Amis du Vieux Lambesc, une rencontre conviviale dans la bonne humeur.

Public adhérents et amis   .

avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 63 17 60 92  avl.musee.lambesc@gmail.com

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English :

Spring bingo organized by Les Amis du Vieux Lambesc

L’événement Loto de printemps Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

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