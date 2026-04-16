Ti’Choeur vol.3 Place des Etats Généraux Lambesc

Lambesc

Ti’Choeur vol.3

Mercredi 27 mai 2026.

Deux représentations à 17:00 et à 20:30. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

La chorale Ti’Choeur propose son concert de fin d’année lors de 2 représentations, à 17h et à 20h30.

Un moment musical aux influences multiples, entre chansons françaises et internationales, mêlant douceur et énergie. De Desireless à Céline Dion, en passant par Jean-Louis Aubert ou Pharrell Williams, le répertoire traverse les générations dans un esprit de partage et de convivialité ! .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Ti?Choeur choir offers its end-of-year concert in 2 performances, at 5pm and 8:30pm.

L’événement Ti’Choeur vol.3 Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc