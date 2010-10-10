Afterwork brésilien au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc
Afterwork brésilien au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc jeudi 28 mai 2026.
Lambesc
Afterwork brésilien au Château de Calavon
Jeudi 28 mai 2026 de 18h30 à 21h30. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 21:30:00
Date(s) :
2026-05-28
Venez nombreux pour notre premier afterwork de la saison 2026 !
Musique brésilienne avec une performance live d’Alex Barros.
Rendez-vous dans la cour du Domaine en plein coeur de la vieille ville
Au menu des festivités
Dégustation de vins BIO du Château de Calavon
Produits locaux tartinables provençaux, charcuterie et fromages
Musique dès 18h45 !
Entrée 10 €, inclus un verre de vin bio de Château de Calavon
Les places sont limitées, réservez dès maintenant.
À très bientôt !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .
Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37
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English :
Come and join us for our first afterwork of the 2026 season!
L’événement Afterwork brésilien au Château de Calavon Lambesc a été mis à jour le 2026-05-06 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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