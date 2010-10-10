Afterwork brésilien au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc

Lambesc

Afterwork brésilien au Château de Calavon

Jeudi 28 mai 2026 de 18h30 à 21h30. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28 21:30:00

Date(s) :

2026-05-28

Venez nombreux pour notre premier afterwork de la saison 2026 !

Musique brésilienne avec une performance live d’Alex Barros.



Rendez-vous dans la cour du Domaine en plein coeur de la vieille ville



Au menu des festivités

Dégustation de vins BIO du Château de Calavon

Produits locaux tartinables provençaux, charcuterie et fromages

Musique dès 18h45 !



Entrée 10 €, inclus un verre de vin bio de Château de Calavon

Les places sont limitées, réservez dès maintenant.

À très bientôt !



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37

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English :

Come and join us for our first afterwork of the 2026 season!

L’événement Afterwork brésilien au Château de Calavon Lambesc a été mis à jour le 2026-05-06 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc