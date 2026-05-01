Projection de Pour le meilleur et rencontre en visioconférence avec Philippe Croizon Place des Etats Généraux Lambesc
Projection de Pour le meilleur et rencontre en visioconférence avec Philippe Croizon Place des Etats Généraux Lambesc vendredi 15 mai 2026.
Lambesc
Projection de Pour le meilleur et rencontre en visioconférence avec Philippe Croizon
Vendredi 15 mai 2026 à partir de 19h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
À l’occasion de la projection du film inspiré de sa vie hors du commun, une rencontre en visioconférence avec Philippe Croizon sera proposée au public en amont de la séance.
Figure emblématique du dépassement de soi, il partagera son parcours, ses défis et les valeurs qui l’animent, dans un moment d’échange privilégié accessible à tous.
Cette soirée se déroulera également en présence de Jérémy Croizon, son fils, de Olivia Croizon, sa petite-fille, qui a participé à 11 jours de tournage— ainsi que de Philippe Razeyre, Maire de Lambesc.
Un rendez-vous unique, entre témoignage, émotion et cinéma, à ne pas manquer
Déroulé de l’évènement
18h30 Accueil du public par le Cinéma Bonne Nouvelle
19h00 Introduction officielle de la séance avec discours de Monsieur le Maire
19h05 Lancement de la visioconférence
19h20 Projection du film
21h10 Fin de la projection .
Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
To coincide with the screening of the film inspired by his extraordinary life, a videoconference with Philippe Croizon will be held before the screening.
L’événement Projection de Pour le meilleur et rencontre en visioconférence avec Philippe Croizon Lambesc a été mis à jour le 2026-05-07 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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