Ciné Seniors Pour le meilleur Place des Etats Généraux Lambesc
Ciné Seniors Pour le meilleur Place des Etats Généraux Lambesc mardi 19 mai 2026.
Lambesc
Ciné Seniors Pour le meilleur
Mardi 19 mai 2026 de 14h30 à 16h15. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19 16:15:00
Date(s) :
2026-05-19
Cette semaine, à l’affiche du Ciné Seniors Pour le meilleur , une comédie dramatique de Marie-Castille Mention-Schaar, avec Pierre Rabine, Lilly-Fleur Pointeaux, Sandrine Bonnaire.
Synopsis
L’incroyable histoire d’amour entre Philippe Croizon, un homme privé de ses quatre membres et de Suzana, une femme qui va lui redonner l’énergie et la possibilité d’avoir encore des rêves, dont celui de traverser la Manche à la nage.
© Allocine .
Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 81 95 seniors@lambesc.fr
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English :
This week at Ciné Seniors: Pour le meilleur , a comedy-drama by Marie-Castille Mention-Schaar, with Pierre Rabine, Lilly-Fleur Pointeaux, Sandrine Bonnaire.
L’événement Ciné Seniors Pour le meilleur Lambesc a été mis à jour le 2026-04-20 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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