UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lambesc

Afterwork tribute Beatles au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc

jeudi 20 août 2026 · Château de Calavon · Lambesc

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Château de Calavon
Adresse
12 Avenue de Badonviller
Ville
13410 Lambesc
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
10 10 10

Lambesc

Afterwork tribute Beatles au Château de Calavon

Jeudi 20 août 2026 de 18h30 à 21h30. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 21:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Le rendez-vous de l’été au Château de Calavon !
Dès 18h30
Musique tribute Beatles avec Get Back
Rendez-vous dans la cour du Domaine en plein cœur de la vieille ville

Au menu des festivités
Dégustation de vins BIO du Château de Calavon
Produits locaux Tartinades caviar d’aubergine, tapenade, pois chiches, charcuterie & fromages

Musique dès 18h45

Entrée 10 €, inclus un verre de vin bio de Château de Calavon
Les places sont limitées, réservez dès maintenant.
À très bientôt !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.   .

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The summer rendezvous at Château de Calavon!

L’événement Afterwork tribute Beatles au Château de Calavon Lambesc a été mis à jour le 2026-07-31 par Maison du Tourisme de Lambesc

À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)