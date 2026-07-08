Soirée dégustation Le Primeur du Roy René au vignoble du Roy René Vignoble du Roy René Lambesc
vendredi 16 octobre 2026 · Vignoble du Roy René · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Soirée dégustation Le Primeur du Roy René au vignoble du Roy René
Vendredi 16 octobre 2026 de 18h à 22h. Vignoble du Roy René RN 7 Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 18:00:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Découvrez le premier millésime de l’année !
Nous vous invitons à une soirée dégustation gratuite autour du Primeur 2026. Venez partager un moment convivial en musique et découvrir en avant-première les arômes et la fraîcheur de cette nouvelle cuvée !
Le Primeur est de retour !
Soyez parmi les premiers à découvrir le tout premier millésime de l’année lors de notre soirée dégustation gratuite. Au programme dégustation de notre Primeur 2026, ambiance musicale, convivialité et bonne humeur autour d’un apéritif partagé.
Une belle occasion de célébrer ensemble le fruit de la nouvelle récolte et de passer une agréable soirée au caveau.
Entrée libre à partir de 18h. .
Vignoble du Roy René RN 7 Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 19 34 caveaulambesc@vignobleduroyrene.com
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English :
Discover the first vintage of the year!
We invite you to a free evening tasting of Primeur 2026. Come and share a convivial musical moment, and discover a preview of the aromas and freshness of this new vintage!
L’événement Soirée dégustation Le Primeur du Roy René au vignoble du Roy René Lambesc a été mis à jour le 2026-07-08 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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