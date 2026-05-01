Fête Foraine place des Etats-généraux Lambesc
Fête Foraine place des Etats-généraux Lambesc samedi 16 mai 2026.
Lambesc
Fête Foraine
Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026.
Ouvert l’après-midi et en soirée. place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Jusqu’à dimanche, une vingtaine de manèges et attractions diverses s’installent à Lambesc pour le bonheur des petits et des grands.
Un rendez-vous incontournable des familles ! .
place des Etats-généraux Place des Etats-généraux Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr
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English :
Until Sunday, some twenty rides and attractions are set up in Lambesc for the enjoyment of young and old alike.
L’événement Fête Foraine Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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