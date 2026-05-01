Journées nationales des moulins et du patrimoine meulier 6 boulevard de la République Lambesc

Lambesc

Journées nationales des moulins et du patrimoine meulier

Du samedi 16 au dimanche 17 mai 2026 de 10h à 18h. 6 boulevard de la République 4 Avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Venez visiter l’esplanade du Moulin de Bertoire lors de ces Journées Nationales des moulins et du patrimoine meulier.

Samedi du blé au pain , de l’aire de foulage au moulin (visites guidées), à la cuisson du pain dans le four (nota possibilité d’apporter des plats à cuire dans le four encore chaud après la cuisson du pain) ; animations et exposition d’outils anciens.



Dimanche visites guidées du moulin, du four et de l’aire de foulage. .

6 boulevard de la République 4 Avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 84 98 77 conservationpatrimoinelambesc@hotmail.fr

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English :

Come and visit the esplanade of the Moulin de Bertoire during the Journées Nationales des moulins et du patrimoine meulier.

L’événement Journées nationales des moulins et du patrimoine meulier Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc