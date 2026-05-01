Sortie à Aigues-Mortes avenue de Verdun Lambesc

Lambesc

Sortie à Aigues-Mortes

Jeudi 21 mai 2026 de 8h à 19h. avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 08:00:00

fin : 2026-05-21 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Après un départ de Lambesc vers 8h, nous nous dirigerons vers AIGUES-MORTES pour embarquer sur une péniche pour une mini-croisière qui nous fera découvrir plusieurs monuments de la cité médiévale d’Aigues-Mortes et ses environs.

Après un peu de navigation, nous profiterons d’une halte dans une manade pour assister au travail des gardians et découvrir les traditions camarguaises.

Au fil de l’eau nous pourrons profiter des paysages de Camargue (marais, rizières, roselières). Vers midi nous nous installerons pour un repas typique.

De retour au port, nous pourrons visiter la ville avant de rentrer à Lambesc vers 19h. .

avenue de Verdun Salle Georges Brassens Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 12 38 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After leaving Lambesc at around 8am, we’ll head for AIGUES-MORTES to board a barge for a mini-cruise that will take us on a tour of several monuments in and around the medieval city of Aigues-Mortes.

L’événement Sortie à Aigues-Mortes Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc