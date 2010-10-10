Afterwork musique hispanophone au Château de Calavon Château de Calavon Lambesc

Lambesc

Afterwork musique hispanophone au Château de Calavon

Jeudi 25 juin 2026 de 18h30 à 21h30. Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 21:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Le rendez-vous de l’été au Château de Calavon !

Dès 18h30

Musique hispanophone avec Duo Añejo

Rendez-vous dans la cour du Domaine en plein coeur de la vieille ville

12 avenue de Badvonviller, Lambesc seulement 20 minutes d’Aix-en-Provence



Au menu des festivités

Dégustation de vins BIO du Château de Calavon

Produits locaux Tartinades caviar d’aubergine, tapenade, pois chiches, charcuterie & fromages



Musique dès 18h45



Entrée 10 €, inclus un verre de vin bio de Château de Calavon

Les places sont limitées, réservez dès maintenant.

À très bientôt !



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. .

Château de Calavon 12 Avenue de Badonviller Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 15 37

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English :

The summer rendezvous at Château de Calavon!

L’événement Afterwork musique hispanophone au Château de Calavon Lambesc a été mis à jour le 2026-06-18 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc