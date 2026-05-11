Stage Carnet de Voyage Maison de la Jeunesse et de la Culture Lambesc
Stage Carnet de Voyage Maison de la Jeunesse et de la Culture Lambesc lundi 22 juin 2026.
Lambesc
Stage Carnet de Voyage
Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2026 de 16h à 20h. Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 160 – 160 – 160 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 16:00:00
fin : 2026-06-26 20:00:00
Date(s) :
2026-06-22
Pendant 5 jours, venez apprendre ou vous perfectionner à croquer sur le vif dans les alentours de Lambesc avec Eric Dedebant, artiste peintre.
Départ en fin d’après-midi de la MJC (co-voiturage possible).
Jeudi soir retour d’expérience et dessin sur place à la MJC.
Prévoir du matériel (liste sur demande). .
Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 77 65 lamjcdelambesc@gmail.com
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English :
For 5 days, come and learn or improve your sketching from life skills in the Lambesc area with painter Eric Dedebant.
L’événement Stage Carnet de Voyage Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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