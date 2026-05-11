Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage Carnet de Voyage Maison de la Jeunesse et de la Culture Lambesc

Stage Carnet de Voyage Maison de la Jeunesse et de la Culture Lambesc lundi 22 juin 2026.

Lieu : Maison de la Jeunesse et de la Culture

Adresse : 3 avenue Léo Lagrange

Ville : 13410 Lambesc

Département : Bouches-du-Rhône

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 160 160 160

Lambesc

Stage Carnet de Voyage

Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2026 de 16h à 20h. Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22 16:00:00
fin : 2026-06-26 20:00:00

Date(s) :
2026-06-22

Pendant 5 jours, venez apprendre ou vous perfectionner à croquer sur le vif dans les alentours de Lambesc avec Eric Dedebant, artiste peintre.
Départ en fin d’après-midi de la MJC (co-voiturage possible).
Jeudi soir retour d’expérience et dessin sur place à la MJC.
Prévoir du matériel (liste sur demande).   .

Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 77 65  lamjcdelambesc@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For 5 days, come and learn or improve your sketching from life skills in the Lambesc area with painter Eric Dedebant.

L’événement Stage Carnet de Voyage Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc

À voir aussi à Lambesc (Bouches-du-Rhône)