Stage Carnet de Voyage Maison de la Jeunesse et de la Culture Lambesc

Lambesc

Stage Carnet de Voyage

Du lundi 22 au vendredi 26 juin 2026 de 16h à 20h. Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 160 – 160 – 160 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 16:00:00

fin : 2026-06-26 20:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Pendant 5 jours, venez apprendre ou vous perfectionner à croquer sur le vif dans les alentours de Lambesc avec Eric Dedebant, artiste peintre.

Départ en fin d’après-midi de la MJC (co-voiturage possible).

Jeudi soir retour d’expérience et dessin sur place à la MJC.

Prévoir du matériel (liste sur demande). .

Maison de la Jeunesse et de la Culture 3 avenue Léo Lagrange Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 92 77 65 lamjcdelambesc@gmail.com

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English :

For 5 days, come and learn or improve your sketching from life skills in the Lambesc area with painter Eric Dedebant.

L’événement Stage Carnet de Voyage Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc