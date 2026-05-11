Représentations de théâtre et show de breakdance Place des Etats Généraux Lambesc

Lambesc

Représentations de théâtre et show de breakdance

Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026 à partir de 15h30. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Représentation de fin d’année des groupes de théâtre et de breakdance de la Maison des Jeune et de la Culture.

– Représentations originales des enfants et adolescents.tes du pôle théâtre de la MJC. Écriture et mise en scène Laure Titelein Jacques Bouju Samedi et dimanche à 15h30.



– Show breakdance enfants et ados. Mise en scène Yassine Jebbar Date et horaire à confirmer. .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lamjcdelambesc@gmail.com

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English :

End-of-year performance by the Maison des Jeunes et de la Culture’s theater and breakdance groups.

L’événement Représentations de théâtre et show de breakdance Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc