Représentations de théâtre et show de breakdance Place des Etats Généraux Lambesc
Représentations de théâtre et show de breakdance Place des Etats Généraux Lambesc samedi 27 juin 2026.
Lambesc
Représentations de théâtre et show de breakdance
Du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026 à partir de 15h30. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Représentation de fin d’année des groupes de théâtre et de breakdance de la Maison des Jeune et de la Culture.
– Représentations originales des enfants et adolescents.tes du pôle théâtre de la MJC. Écriture et mise en scène Laure Titelein Jacques Bouju Samedi et dimanche à 15h30.
– Show breakdance enfants et ados. Mise en scène Yassine Jebbar Date et horaire à confirmer. .
Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lamjcdelambesc@gmail.com
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English :
End-of-year performance by the Maison des Jeunes et de la Culture’s theater and breakdance groups.
L’événement Représentations de théâtre et show de breakdance Lambesc a été mis à jour le 2026-05-11 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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