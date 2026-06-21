Festival Blues Rock aux Béates Route de Caireval Lambesc samedi 4 juillet 2026.

Lambesc

Festival Blues Rock aux Béates

Samedi 4 juillet 2026 de 18h à 1h. Route de Caireval Domaine des Béates Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04 01:00:00

Date(s) :

2026-07-04

FESTIVAL BLUES ROCK sur réservation uniquement.



Concert, Brasero et vin au Domaine des Béates !

1ère Partie PICANHA DE CHERNOBILL

2ème Partie PUF STUFF Music



BULLES ET VINS DU DOMAINE Entre 15 et 20 € La bouteille

FORMULE BRASERO 20 € .

Route de Caireval Domaine des Béates Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

BLUES ROCK FESTIVAL by reservation only.

Concert, bonfire, and wine at the Domaine des B%E9ates!

L’événement Festival Blues Rock aux Béates Lambesc a été mis à jour le 2026-06-17 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc