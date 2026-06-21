Festival Blues Rock aux Béates Route de Caireval Lambesc
Festival Blues Rock aux Béates Route de Caireval Lambesc samedi 4 juillet 2026.
Lambesc
Festival Blues Rock aux Béates
Samedi 4 juillet 2026 de 18h à 1h. Route de Caireval Domaine des Béates Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
FESTIVAL BLUES ROCK sur réservation uniquement.
Concert, Brasero et vin au Domaine des Béates !
1ère Partie PICANHA DE CHERNOBILL
2ème Partie PUF STUFF Music
BULLES ET VINS DU DOMAINE Entre 15 et 20 € La bouteille
FORMULE BRASERO 20 € .
Route de Caireval Domaine des Béates Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
BLUES ROCK FESTIVAL by reservation only.
Concert, bonfire, and wine at the Domaine des B%E9ates!
L’événement Festival Blues Rock aux Béates Lambesc a été mis à jour le 2026-06-17 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc
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