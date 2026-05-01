Master Class de Beaudoux et mini-concerts Formation musicale, saxophone et flûte Espace Beaudoux Lambesc

Lambesc

Master Class de Beaudoux et mini-concerts Formation musicale, saxophone et flûte

Mardi 19 mai 2026 à partir de 18h30. Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Les élèves des classes de Formation musicale, saxophone et flûtes, de l’École de Musique Municipale, joueront quelques titres.

Leur professeur, Ginès Gonzalès, présentera les instruments au cours d’une démo, ainsi que l’importance de la Formation Musicale, et répondra aux questions techniques.



Un espace musical d’1h/1h15, ludique et pédagogique, où les élèves ont la possibilité de se produire en public, et où le public peut également échanger. Chacun peut (re)découvrir la pratique d’un instrument autrement et pourquoi pas créer de l’émulation. .

Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur directionecoledemusique@lambesc.fr

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English :

Students from the École de Musique Municipale?s music training, saxophone and flute classes will be playing a few tracks.

L’événement Master Class de Beaudoux et mini-concerts Formation musicale, saxophone et flûte Lambesc a été mis à jour le 2026-04-13 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc