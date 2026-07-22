Repas du 15 aout Colonne
samedi 15 août 2026 · Colonne
Informations pratiques
Colonne
Repas du 15 aout
Colonne Jura
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Apéritif offert par la municipalité
Au programme
– repas convivial suprême de poulet fermier, basse température au jus + polenta grillée, condiment tomate / poivron + fromage + dessert + café. Menu enfant: Hot dog + chips + dessert + 1 boisson 22€/adulte 12€/enfant de moins de 12 ans. Réservation avant le 31 juillet. Paiement à la réservation.
– rencontres entre habitants
– Une belle journée à partager en famille et entre amis
Organisateur Les Z animés .
Colonne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 91 57 39 leszanimes39800@gmail.com
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English : Repas du 15 aout
L’événement Repas du 15 aout Colonne a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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