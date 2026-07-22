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AGENDA · Colonne

Repas du 15 aout Colonne

samedi 15 août 2026 · Colonne

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
39800 Colonne
Département
Jura
Tarif
12 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Colonne

Repas du 15 aout

Colonne Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Apéritif offert par la municipalité

Au programme
– repas convivial suprême de poulet fermier, basse température au jus + polenta grillée, condiment tomate / poivron + fromage + dessert + café. Menu enfant: Hot dog + chips + dessert + 1 boisson 22€/adulte 12€/enfant de moins de 12 ans. Réservation avant le 31 juillet. Paiement à la réservation.
– rencontres entre habitants
– Une belle journée à partager en famille et entre amis

Organisateur Les Z animés   .

Colonne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 91 57 39  leszanimes39800@gmail.com

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English : Repas du 15 aout

L’événement Repas du 15 aout Colonne a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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