Informations pratiques

Colonne

Repas du 15 aout

Colonne Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Apéritif offert par la municipalité

Au programme

– repas convivial suprême de poulet fermier, basse température au jus + polenta grillée, condiment tomate / poivron + fromage + dessert + café. Menu enfant: Hot dog + chips + dessert + 1 boisson 22€/adulte 12€/enfant de moins de 12 ans. Réservation avant le 31 juillet. Paiement à la réservation.

– rencontres entre habitants

– Une belle journée à partager en famille et entre amis

Organisateur Les Z animés .

Colonne 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 91 57 39 leszanimes39800@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas du 15 aout

L’événement Repas du 15 aout Colonne a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA