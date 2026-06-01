Repas du Feu de la St Jean Veyrines-de-Vergt
Repas du Feu de la St Jean Veyrines-de-Vergt samedi 20 juin 2026.
Veyrines-de-Vergt
Repas du Feu de la St Jean
Salle des fêtes Veyrines-de-Vergt Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’association Culture Loisirs et Festivités de Veyrines de Vergt organise le repas du feu de la Saint-Jean le samedi 20 juin 2026 à partir de 20h30 à la salle des fêtes.
Ambiance familiale, simple et conviviale
Merci d’apporter vos couverts
Buvette assurée pendant la soirée
Réservation obligatoire
L’association Culture Loisirs et Festivités de Veyrines de Vergt organise le repas du feu de la Saint-Jean le samedi 20 juin 2026.
Le repas sera servi à partir de 20h30 à la salle des fêtes.
Ambiance familiale, simple et conviviale
Merci d’apporter vos couverts
Buvette assurée pendant la soirée
Réservation avant le 15 juin. .
Salle des fêtes Veyrines-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 66 45
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English : Repas du Feu de la St Jean
The Culture, Leisure, and Festivities Association of Veyrines de Vergt is organizing the Saint-Jean bonfire dinner on Saturday, June 20, 2026, starting at 8:30 p.m. at the community hall.
A simple, friendly, family-oriented atmosphere
Please bring your own cutlery
Refreshments will be available throughout the evening
Reservations required
L’événement Repas du Feu de la St Jean Veyrines-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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