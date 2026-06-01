Veyrines-de-Vergt

Repas du Feu de la St Jean

Salle des fêtes Veyrines-de-Vergt Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’association Culture Loisirs et Festivités de Veyrines de Vergt organise le repas du feu de la Saint-Jean le samedi 20 juin 2026 à partir de 20h30 à la salle des fêtes.

Ambiance familiale, simple et conviviale

Merci d’apporter vos couverts

Buvette assurée pendant la soirée

Réservation obligatoire

L’association Culture Loisirs et Festivités de Veyrines de Vergt organise le repas du feu de la Saint-Jean le samedi 20 juin 2026.

Le repas sera servi à partir de 20h30 à la salle des fêtes.

Ambiance familiale, simple et conviviale

Merci d’apporter vos couverts

Buvette assurée pendant la soirée

Réservation avant le 15 juin. .

Salle des fêtes Veyrines-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 66 45

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English : Repas du Feu de la St Jean

The Culture, Leisure, and Festivities Association of Veyrines de Vergt is organizing the Saint-Jean bonfire dinner on Saturday, June 20, 2026, starting at 8:30 p.m. at the community hall.

A simple, friendly, family-oriented atmosphere

Please bring your own cutlery

Refreshments will be available throughout the evening

Reservations required

L’événement Repas du Feu de la St Jean Veyrines-de-Vergt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux