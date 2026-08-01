UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Pompidou

REPAS DU MASBONNET Le Pompidou

vendredi 14 août 2026 · Le Pompidou

REPAS DU MASBONNET Le Pompidou

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Masbonnet
Ville
48110 Le Pompidou
Département
Lozère
Tarif
9 9 Enfant

Le Pompidou

REPAS DU MASBONNET

Masbonnet Le Pompidou Lozère

Tarif : 9 – 9 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Repas du Masbonnet

VENDREDI 14 AOÛT 2026 à 19H

Salade grecque
Aligot Saucisse
Tarte aux pommes

18eur et 9eur pour les moins de 10 ans

Ambiance et animation
par Jean-François MEZY ET FLORIEN SICARD

RÉSERVATION OBLIGATOIRE –
06.62.79.20.58
PLACES TRÈS LIMITÉES   .

Masbonnet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 79 20 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement REPAS DU MASBONNET Le Pompidou a été mis à jour le 2026-08-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

À voir aussi à Le Pompidou (Lozère)