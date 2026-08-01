Informations pratiques

Le Pompidou

REPAS DU MASBONNET

Masbonnet Le Pompidou Lozère

Tarif : 9 – 9 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Repas du Masbonnet

VENDREDI 14 AOÛT 2026 à 19H

Salade grecque

Aligot Saucisse

Tarte aux pommes

18eur et 9eur pour les moins de 10 ans

Ambiance et animation

par Jean-François MEZY ET FLORIEN SICARD

RÉSERVATION OBLIGATOIRE –

06.62.79.20.58

PLACES TRÈS LIMITÉES .

Masbonnet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 79 20 58

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English :

L’événement REPAS DU MASBONNET Le Pompidou a été mis à jour le 2026-08-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère