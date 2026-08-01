REPAS DU MASBONNET Le Pompidou
vendredi 14 août 2026 · Le Pompidou
Informations pratiques
Le Pompidou
REPAS DU MASBONNET
Masbonnet Le Pompidou Lozère
Tarif : 9 – 9 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Repas du Masbonnet
VENDREDI 14 AOÛT 2026 à 19H
Salade grecque
Aligot Saucisse
Tarte aux pommes
18eur et 9eur pour les moins de 10 ans
Ambiance et animation
par Jean-François MEZY ET FLORIEN SICARD
RÉSERVATION OBLIGATOIRE –
06.62.79.20.58
PLACES TRÈS LIMITÉES .
Masbonnet Le Pompidou 48110 Lozère Occitanie +33 6 62 79 20 58
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English :
L’événement REPAS DU MASBONNET Le Pompidou a été mis à jour le 2026-08-06 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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