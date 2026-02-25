Repas du partage Joué-lès-Tours

Repas du partage

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Comme chaque année depuis maintenant 11 ans , l’Union des Femmes Turques de Touraine vous invite à son repas du partage à la salle Jacques Brel à partir de 18h30 (18h53 heure du repas).

Venez partager un moment convivial pour se retrouver et célébrer ensemble la générosité durant ce mois de Ramadan.

Un repas offert pour tous, partagé dans un esprit de fraternité et d’entraide. .

Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire uftt37@gmail.com

English :

As it has done every year for the past 11 years, the Union des Femmes Turques de Touraine invites you to its sharing meal at the Salle Jacques Brel from 6.30pm (6.53pm meal time).

Come and share a convivial moment to get together and celebrate generosity during the month of Ramadan.

