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AGENDA · Clansayes

Repas du patrimoine Clansayes

samedi 19 septembre 2026 · Clansayes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
26130 Clansayes
Département
Drôme
Tarif
25 25 Sur réservation, au plus tard le 08 septembre

Clansayes

Repas du patrimoine

Salle des fêtes Clansayes Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Sur réservation, au plus tard le 08 septembre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Repas organisé par l’association Vivre à Clansayes dans le cadre des journées du patrimoine.
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Salle des fêtes Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   vivre.a.clansayes@gmail.com

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English :

A meal organized by the Vivre à Clansayes association as part of Heritage Days.

L’événement Repas du patrimoine Clansayes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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