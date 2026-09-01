Repas du patrimoine Clansayes
samedi 19 septembre 2026 · Clansayes
Informations pratiques
Clansayes
Repas du patrimoine
Salle des fêtes Clansayes Drôme
Tarif : 25 – 25 – EUR
Sur réservation, au plus tard le 08 septembre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Repas organisé par l’association Vivre à Clansayes dans le cadre des journées du patrimoine.
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Salle des fêtes Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vivre.a.clansayes@gmail.com
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English :
A meal organized by the Vivre à Clansayes association as part of Heritage Days.
L’événement Repas du patrimoine Clansayes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence
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