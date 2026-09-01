Informations pratiques

Clansayes

Repas du patrimoine

Salle des fêtes Clansayes Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

Sur réservation, au plus tard le 08 septembre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Repas organisé par l’association Vivre à Clansayes dans le cadre des journées du patrimoine.

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Salle des fêtes Clansayes 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vivre.a.clansayes@gmail.com

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English :

A meal organized by the Vivre à Clansayes association as part of Heritage Days.

L’événement Repas du patrimoine Clansayes a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence