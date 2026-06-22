Repas entrecôte Augignac
Repas entrecôte Augignac samedi 22 août 2026.
Augignac
Repas entrecôte
Augignac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22 22:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Menu Melon/jambon de pays, entrecôte à la plancha, haricots couennes, salade verte, fromage, dessert et café. Réservation jusqu’au 15 août. Soirée dansante gratuite et ouverte à tous. .
Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 88 10 98
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English : Repas entrecôte
L’événement Repas entrecôte Augignac a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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