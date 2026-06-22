Augignac

Repas entrecôte

Augignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Menu Melon/jambon de pays, entrecôte à la plancha, haricots couennes, salade verte, fromage, dessert et café. Réservation jusqu’au 15 août. Soirée dansante gratuite et ouverte à tous. .

Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 88 10 98

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English : Repas entrecôte

L’événement Repas entrecôte Augignac a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin