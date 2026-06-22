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Repas entrecôte Augignac

Repas entrecôte Augignac

Repas entrecôte Augignac samedi 22 août 2026.

Ville
24300 Augignac
Département
Dordogne
Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Augignac

Repas entrecôte

Augignac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22 22:30:00

Date(s) :
2026-08-22

Menu Melon/jambon de pays, entrecôte à la plancha, haricots couennes, salade verte, fromage, dessert et café. Réservation jusqu’au 15 août. Soirée dansante gratuite et ouverte à tous.   .

Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 88 10 98 

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English : Repas entrecôte

L’événement Repas entrecôte Augignac a été mis à jour le 2026-06-22 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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