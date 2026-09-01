Repas entrecôte Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun

Informations pratiques

Saint-Colomb-de-Lauzun

Repas entrecôte

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez nombreux au repas entrecôte organisé par la Société de chasse ! Pensez à vous inscrire avant le 17 septembre . Apportez vos couverts et buvette sur place.

Venez nombreux au repas entrecôte organisé par la Société de chasse ! Pensez à vous inscrire avant le 17 septembre . Apportez vos couverts et buvette sur place. .

Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 06 74 64

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English : Repas entrecôte

Come one, come all to the entrecôte meal organized by the Hunting Society! Don’t forget to register. Bring your own cutlery and refreshments.

L’événement Repas entrecôte Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Lauzun