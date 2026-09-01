Repas entrecôte Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Colomb-de-Lauzun
Informations pratiques
Saint-Colomb-de-Lauzun
Repas entrecôte
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Venez nombreux au repas entrecôte organisé par la Société de chasse ! Pensez à vous inscrire avant le 17 septembre . Apportez vos couverts et buvette sur place.
Venez nombreux au repas entrecôte organisé par la Société de chasse ! Pensez à vous inscrire avant le 17 septembre . Apportez vos couverts et buvette sur place. .
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 06 74 64
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English : Repas entrecôte
Come one, come all to the entrecôte meal organized by the Hunting Society! Don’t forget to register. Bring your own cutlery and refreshments.
L’événement Repas entrecôte Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-08-24 par OT du Pays de Lauzun
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