Repas estival des lous cadenaires Lalandusse
Repas estival des lous cadenaires Lalandusse dimanche 9 août 2026.
Lalandusse
Repas estival des lous cadenaires
Salle des fêtes Lalandusse Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
L’association des Lous Cadenaires organise un repas estival à la salle des fêtes de Lalandusse.
L’association des Lous Cadenaires organise un repas estival à la salle des fêtes de Lalandusse. .
Salle des fêtes Lalandusse 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 87 08
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English : Repas estival des lous cadenaires
The Lous Cadenaires association is organizing a summer meal at the Lalandusse village hall.
L’événement Repas estival des lous cadenaires Lalandusse a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides