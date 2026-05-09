Lalandusse

Repas estival des lous cadenaires

Salle des fêtes Lalandusse Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

L’association des Lous Cadenaires organise un repas estival à la salle des fêtes de Lalandusse.

L’association des Lous Cadenaires organise un repas estival à la salle des fêtes de Lalandusse. .

Salle des fêtes Lalandusse 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 87 08

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English : Repas estival des lous cadenaires

The Lous Cadenaires association is organizing a summer meal at the Lalandusse village hall.

L’événement Repas estival des lous cadenaires Lalandusse a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Coeur de Bastides