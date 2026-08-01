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AGENDA · Laval-sur-Doulon

Repas estival Laval-sur-Doulon

dimanche 9 août 2026 · Laval-sur-Doulon

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
12:15:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
43440 Laval-sur-Doulon
Département
Haute-Loire
Tarif

Laval-sur-Doulon

Repas estival

Salle des fêtes Laval-sur-Doulon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:15:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

A 12h15 le dimanche 9 août, repas estival à la salle des fêtes de Laval Sur Doulon jambon à la broche, fromage et dessert à 18 € par personne sur réservation avant le 8 août
  .

Salle des fêtes Laval-sur-Doulon 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 07 76 90 

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English :

At 12:15 p.m. on Sunday, August 9, a summer meal will be served at the Laval-sur-Doulon community hall: spit-roasted ham, cheese, and dessert for 18? per person; reservations must be made by August 8.

L’événement Repas estival Laval-sur-Doulon a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay