Informations pratiques

Laval-sur-Doulon

Repas estival

Salle des fêtes Laval-sur-Doulon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:15:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

A 12h15 le dimanche 9 août, repas estival à la salle des fêtes de Laval Sur Doulon jambon à la broche, fromage et dessert à 18 € par personne sur réservation avant le 8 août

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Salle des fêtes Laval-sur-Doulon 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 07 76 90

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English :

At 12:15 p.m. on Sunday, August 9, a summer meal will be served at the Laval-sur-Doulon community hall: spit-roasted ham, cheese, and dessert for 18? per person; reservations must be made by August 8.

L’événement Repas estival Laval-sur-Doulon a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay