Repas estival Laval-sur-Doulon
dimanche 9 août 2026 · Laval-sur-Doulon
Informations pratiques
Laval-sur-Doulon
Repas estival
Salle des fêtes Laval-sur-Doulon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:15:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
A 12h15 le dimanche 9 août, repas estival à la salle des fêtes de Laval Sur Doulon jambon à la broche, fromage et dessert à 18 € par personne sur réservation avant le 8 août
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Salle des fêtes Laval-sur-Doulon 43440 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 07 76 90
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English :
At 12:15 p.m. on Sunday, August 9, a summer meal will be served at the Laval-sur-Doulon community hall: spit-roasted ham, cheese, and dessert for 18? per person; reservations must be made by August 8.
L’événement Repas estival Laval-sur-Doulon a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay