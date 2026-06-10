Repas et feux d’artifice Villafans
Repas et feux d’artifice Villafans lundi 13 juillet 2026.
Villafans
Repas et feux d’artifice
Villafans Haute-Saône
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
L’association le village de Villafans organise son traditionnel repas.
Au programme: Friture de carpe, buvette et feu d’artifice offert par la municipalité.
Réservation du repas avant le 01 juillet. Venez partager une soirée conviviale et festive ! .
Villafans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 71 63 75
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English : Repas et feux d’artifice
L’événement Repas et feux d’artifice Villafans a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL