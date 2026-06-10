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Repas et feux d’artifice Villafans

Repas et feux d’artifice Villafans

Repas et feux d’artifice Villafans lundi 13 juillet 2026.

Ville : 70110 Villafans

Département : Haute-Saône

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 12 12 Tarif enfant Tarif enfant

Villafans

Repas et feux d’artifice

Villafans Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

L’association le village de Villafans organise son traditionnel repas.
Au programme: Friture de carpe, buvette et feu d’artifice offert par la municipalité.
Réservation du repas avant le 01 juillet. Venez partager une soirée conviviale et festive !   .

Villafans 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 71 63 75 

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English : Repas et feux d’artifice

L’événement Repas et feux d’artifice Villafans a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL