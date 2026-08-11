Repas fermier Aldudes
jeudi 13 août 2026 · Aldudes
Informations pratiques
Aldudes
Repas fermier
Magasin des producteurs Belaun Aldudes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 12:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Ce sera l’occasion de passer un bon moment ensemble dans une ambiance conviviale autour de nos produits. Nous serions ravis de vous y retrouver !
Repas fermier jambon de Kintoa AOP et melon, assortiment de viandes Belaun et frites, fromage et dessert maison, café et digestif-vin. .
Magasin des producteurs Belaun Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 89 40 contact@belaun-aldude.com
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English : Repas fermier
L’événement Repas fermier Aldudes a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque
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