Informations pratiques

Aldudes

Repas fermier

Magasin des producteurs Belaun Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 12:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Ce sera l’occasion de passer un bon moment ensemble dans une ambiance conviviale autour de nos produits. Nous serions ravis de vous y retrouver !

Repas fermier jambon de Kintoa AOP et melon, assortiment de viandes Belaun et frites, fromage et dessert maison, café et digestif-vin. .

Magasin des producteurs Belaun Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 89 40 contact@belaun-aldude.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas fermier

L’événement Repas fermier Aldudes a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme Pays Basque