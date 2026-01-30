Repas Festif de la St Saturnin

Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – –

Début : Dimanche 2026-11-29

fin : 2026-11-29

2026-11-29

L’élan de St Sat vous invite à une repas festif le dimanche 29 novembre 2026

rendez-vous à 12h à la salle des fêtes

plus d’infos à venir .

Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 6 78 13 99 35

English :

L’élan de St Sat invites you to a festive meal on Sunday, November 29, 2026

L’événement Repas Festif de la St Saturnin Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-01-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)