Quine de la Maison des Savoir-faire à St Saturnin de Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne
Quine de la Maison des Savoir-faire à St Saturnin de Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne samedi 23 mai 2026.
Saint-Saturnin-de-Lenne
Quine de la Maison des Savoir-faire à St Saturnin de Lenne
Salle des Fêtes Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez tenter votre chance! De nombreux lots à gagner au cours de ce quine sans ordinateur !
Rendez-vous à 21h à la salle d’animation de St Saturnin de Lenne.
Quine organisé par la Maison des Savoir-Faire.
2 cartons pleins tiercés
Bon d’achat de 150 €
Lot spécial Savoir-Faire
16 tiercés
volailles, lots de charcuteries, lots gourmands, fouaces, gâteaux à la broche, plateau de fruits)
quine sans ordinateur .
Salle des Fêtes Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 6 12 38 67 67 maison.savoirfaire@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck! Many prizes to be won during this computer-free quine!
L’événement Quine de la Maison des Savoir-faire à St Saturnin de Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Saint-Saturnin-de-Lenne (Aveyron)
- Repas Festif de la St Saturnin Saint-Saturnin-de-Lenne 29 novembre 2026