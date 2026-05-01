Saint-Saturnin-de-Lenne

Quine de la Maison des Savoir-faire à St Saturnin de Lenne

Salle des Fêtes Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez tenter votre chance! De nombreux lots à gagner au cours de ce quine sans ordinateur !

Rendez-vous à 21h à la salle d’animation de St Saturnin de Lenne.

Quine organisé par la Maison des Savoir-Faire.

2 cartons pleins tiercés

Bon d’achat de 150 €

Lot spécial Savoir-Faire

16 tiercés

volailles, lots de charcuteries, lots gourmands, fouaces, gâteaux à la broche, plateau de fruits)

quine sans ordinateur .

Salle des Fêtes Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 6 12 38 67 67 maison.savoirfaire@wanadoo.fr

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English :

Come and try your luck! Many prizes to be won during this computer-free quine!

L’événement Quine de la Maison des Savoir-faire à St Saturnin de Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-05-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)