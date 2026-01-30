Rando-Gastro à Saint Saturnin de Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne

Rando-Gastro à Saint Saturnin de Lenne

Rando-Gastro à Saint Saturnin de Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne dimanche 17 mai 2026.

Rando-Gastro à Saint Saturnin de Lenne

Pré de la Clastre Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-17
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Dimanche 17 mai, l’Elan de Saint Sat organise une rando-gastro.
Deux parcours vous sont proposés

plus d’infos à venir   .

Pré de la Clastre Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 6 78 13 99 35 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday May 17, the Elan de Saint Sat organizes a rando-gastro.

L’événement Rando-Gastro à Saint Saturnin de Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2026-01-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)