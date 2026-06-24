Repas festif place du village La Roche-sur-le-Buis
Repas festif place du village La Roche-sur-le-Buis lundi 13 juillet 2026.
La Roche-sur-le-Buis
Repas festif
place du village 26 place de la Mairie La Roche-sur-le-Buis Drôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
hors boissons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La nouvelle équipe du comité des fêtes de la Roche organise le traditionnel repas du 13 juillet, avec concert Jazz /pop rock par Yliria, chanteuse pluri-instrumentiste
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place du village 26 place de la Mairie La Roche-sur-le-Buis 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 23 41 80
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English :
The new team at the La Roche Festival Committee is organizing the traditional July 13th dinner, featuring a jazz/pop-rock concert by Yliria, a singer and multi-instrumentalist.
L’événement Repas festif La Roche-sur-le-Buis a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale