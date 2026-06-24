Repas festif place du village La Roche-sur-le-Buis

La Roche-sur-le-Buis

Repas festif

place du village 26 place de la Mairie La Roche-sur-le-Buis Drôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

hors boissons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

La nouvelle équipe du comité des fêtes de la Roche organise le traditionnel repas du 13 juillet, avec concert Jazz /pop rock par Yliria, chanteuse pluri-instrumentiste

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place du village 26 place de la Mairie La Roche-sur-le-Buis 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 23 41 80

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English :

The new team at the La Roche Festival Committee is organizing the traditional July 13th dinner, featuring a jazz/pop-rock concert by Yliria, a singer and multi-instrumentalist.

L’événement Repas festif La Roche-sur-le-Buis a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale