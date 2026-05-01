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Repas Fête des Mères Château de Nilvange Nilvange

Repas Fête des Mères Château de Nilvange Nilvange

Repas Fête des Mères Château de Nilvange Nilvange samedi 30 mai 2026.

Lieu : Château de Nilvange

Adresse : 12 rue Joffre

Ville : 57240 Nilvange

Département : Moselle

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 25 Tarif de base plein tarif

Nilvange

Repas Fête des Mères

Château de Nilvange 12 rue Joffre Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Le Château de Nilvange vous invite à célébrer la Fête des Mères lors d’une soirée conviviale autour d’un repas festif animé par Vincent de la troupe Vincent et les Diam’s . Au programme un menu traditionnel et une ambiance musicale pour partager un moment chaleureux en famille. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.Tout public
25  .

Château de Nilvange 12 rue Joffre Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 6 63 22 55 84 

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English :

Château de Nilvange invites you to celebrate Mother?s Day with a festive meal hosted by Vincent from the Vincent et les Diam?s troupe. On the program: a traditional menu and a musical atmosphere to share a warm family moment. Reservations required, subject to availability.

L’événement Repas Fête des Mères Nilvange a été mis à jour le 2026-05-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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