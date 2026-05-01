Repas Fête des Mères Château de Nilvange Nilvange

Nilvange

Repas Fête des Mères

Château de Nilvange 12 rue Joffre Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Château de Nilvange vous invite à célébrer la Fête des Mères lors d’une soirée conviviale autour d’un repas festif animé par Vincent de la troupe Vincent et les Diam’s . Au programme un menu traditionnel et une ambiance musicale pour partager un moment chaleureux en famille. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.Tout public

25 .

Château de Nilvange 12 rue Joffre Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 6 63 22 55 84

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English :

Château de Nilvange invites you to celebrate Mother?s Day with a festive meal hosted by Vincent from the Vincent et les Diam?s troupe. On the program: a traditional menu and a musical atmosphere to share a warm family moment. Reservations required, subject to availability.

L’événement Repas Fête des Mères Nilvange a été mis à jour le 2026-05-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME