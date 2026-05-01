Repas Fête des Mères Château de Nilvange Nilvange
Repas Fête des Mères Château de Nilvange Nilvange samedi 30 mai 2026.
Nilvange
Repas Fête des Mères
Château de Nilvange 12 rue Joffre Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le Château de Nilvange vous invite à célébrer la Fête des Mères lors d’une soirée conviviale autour d’un repas festif animé par Vincent de la troupe Vincent et les Diam’s . Au programme un menu traditionnel et une ambiance musicale pour partager un moment chaleureux en famille. Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles.Tout public
25 .
Château de Nilvange 12 rue Joffre Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 6 63 22 55 84
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English :
Château de Nilvange invites you to celebrate Mother?s Day with a festive meal hosted by Vincent from the Vincent et les Diam?s troupe. On the program: a traditional menu and a musical atmosphere to share a warm family moment. Reservations required, subject to availability.
L’événement Repas Fête des Mères Nilvange a été mis à jour le 2026-05-22 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME