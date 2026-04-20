Nilvange

La Chistole

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

19.2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-29

Le Gueulard Plus donne rendez-vous à tous les amoureux de musique et de grand air pour la cinquième édition de La Chistole.

Deux jours de concerts rock puissants et d’aventure à vélo, pour célébrer la liberté, le collectif et les esthétiques alternatives.Tout public

19.2 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07 ressource@legueulardplus.fr

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English :

Le Gueulard Plus invites all lovers of music and the great outdoors to the fifth edition of La Chistole.

Two days of powerful rock concerts and cycling adventure, celebrating freedom, collective action and alternative aesthetics.

L’événement La Chistole Nilvange a été mis à jour le 2026-04-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME