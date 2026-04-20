La Chistole Nilvange
La Chistole Nilvange vendredi 29 mai 2026.
Nilvange
La Chistole
3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
19.2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Le Gueulard Plus donne rendez-vous à tous les amoureux de musique et de grand air pour la cinquième édition de La Chistole.
Deux jours de concerts rock puissants et d’aventure à vélo, pour célébrer la liberté, le collectif et les esthétiques alternatives.Tout public
19.2 .
3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07 ressource@legueulardplus.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Gueulard Plus invites all lovers of music and the great outdoors to the fifth edition of La Chistole.
Two days of powerful rock concerts and cycling adventure, celebrating freedom, collective action and alternative aesthetics.
L’événement La Chistole Nilvange a été mis à jour le 2026-04-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Nilvange (Moselle)
- RESOLVE première partie LE GUEULARD PLUS Nilvange 24 avril 2026
- PEET LE GUEULARD PLUS Nilvange 25 avril 2026
- DAOUD LE GUEULARD PLUS Nilvange 30 avril 2026
- CLUB FLORAL : SPORE JASMINE NOT JAFAR LE GUEULARD PLUS Nilvange 13 mai 2026
- Jasmine not jafar + Spore + Jabba 360 Nilvange 13 mai 2026